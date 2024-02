ATP Rotterdam, Sonego eliminato all’esordio: Dimitrov vince in 2 set

SportFair

Debutto amaro per Lorenzo Sonego al torneo ATP di Rotterdam. Il tennista torinese è stato eliminato oggi al primo turno del torneo ATP 500 in corso sui campi in cemento della città oladnese.

Il tennista italiano, numero 48 del ranking ATP, ha ceduto a Grigor Dimitrov, 13° della classifica mondiale. La sfida è terminata dopo un’ora e 34 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 6-3. Dimitrov stacca dunque il pass per gli ottavi di finale, dove sfiderà Fucsovics. Questa sera scenderà in campo a Rotterdam Jannik Sinner.