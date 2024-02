ATP Rotterdam, esordio super per Sinner: van de Zandschulp ha gli incubi

SportFair

Dove eravamo rimasti? Ah sì… l’ultima volta lo avevamo visto sorridente e con il trofeo in mano. Dopo aver vinto gli Australian Open e aver ricaricato le pile saltando l’ATP di Marsiglia, Jannik Sinner torna in campo nell’ATP di Rotterdam e lo fa con una netta vittoria.

Sul cemento olandese il tennista numero 4 al mondo dà un dispiacere al pubblico di casa battendo agilmente, in 1 ora e 27 minuti, il tennista ‘oranje’ Botic van de Zandschulp. I due si erano già affrontati agli Australian Open (6-4 / 7-5 / 6-3 per Sinner). Altro sfida, seppur a distanza, nella sfida di Coppa Davis in cui l’olandese superò Arnaldi, ma poi Sinner vinse il singolare contro Griekspoor e il doppio insieme a Sonego eliminando l’Olanda.

Il tennista olandese avrà gli incubi vedendo Sinner. Questa sera altra vittoria netta 6-3 / 6-3. Nel primo set Jannik strappa due servizi all’avversario: il primo per il 3-2, il secondo, decisivo, per il 6-3. Nel secondo set rapido break per il 2-0, poi due set point sprecati sul 5-2, non il terzo, quello del 6-3 conclusivo nel game successivo. Al 2° turno Sinner affronterà Gael Monfils.