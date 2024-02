ATP Rotterdam, Sinner in semifinale! Raonic si ritira al secondo set

SportFair

Continua la corsa inarrestabile di Jannik Sinner anche all’ATP Rotterdam. Il tennista italiano ha staccato il pass per la semifinale dopo il successo ai quarti di finale contro Milos Raonic. La partita contro il canadese non è stata per nulla facile e si è decisa per un ritiro.

Il primo set è equilibrato e si conclude al tie break a favore del tennista italiano. Raonic continua a lottare anche nel secondo set ma sul punteggio di 1-1 è costretto al ritiro a causa di un problema al fianco. Sinner vola in semifinale e dovrà vedersela contro l’olandese Tallon Griekspoor.