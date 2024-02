ATP Rotterdam, il 3 è solo un numero! Sinner non si monta la testa: “vorrei essere un esempio per tutti i ragazzi”

SportFair

Il 2024 di Jannik Sinner continua a splendere. Dopo il successo agli Australian Open, il tennista azzurro, che sarà presto numero 3 al mondo, giocherà oggi per il titolo a Rotterdam.

L’altoatesino, battendo ieri Griekspoor in semifinale, si è assicurato la terza posizione della classifica mondiale, ma oggi lotterà in campo per il suo secondo titolo stagionale.

Oggi pomeriggio Sinner sfiderà De Minaur in una finalissima tosta, che potrebbe regalare all’azzurro, oltre che il titolo, anche il 3° posto del ranking già da domani.

In caso di sconfitta, Sinner sarà matematicamente 3° dal 26 febbraio. Un traguardo importante, che non fa montare però la testa al giovane campione azzurro, che resta concentrato sul campo.

Sinner 3° al mondo

“Sicuramente per me vuol dire tanto. E anche per l’Italia, la cosa più importante per me è anche dare la spinta al tennis italiano perché più persone possibili comincino a giocare. Vorrei essere un esempio per tutti i ragazzi, alla fine il 3 è solo un numero…“, ha dichiarato ieri dopo il successo su Griekspoor.

La finale di Rotterdam contro De Minaur

“Alex è speciale, ma per me è la seconda finale a Rotterdam. L’anno scorso ho perso in tre contro Daniil, spero che stavolta sarà differente… Da fondo si muove molto bene e gioca benissimo da fondo, la sua è una palla pesante. Non vedo l’ora di scendere di nuovo in campo e provare a vincere questo titolo“, ha aggiunto Sinner.