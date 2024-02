ATP Rio de Janeiro, la coppia Bolelli-Vavassori in semifinale nel doppio

SportFair

Momento eccezionale di Bolelli e Vavassori nel doppio: dopo la vittoria a Buenos Aires, la coppia continua a confermarsi anche a Rio de Janeiro. Si è disputata la gara dei quarti di finale contro la coppia formata da Roberto Carballes Baena e Dusan Lajovic. La sfida si è conclusa in poco più di un’ora.

La sfida non è stata quasi mai in discussione e la coppia azzurra si è imposta con il punteggio di 0-2 (2-6, 3-6) che lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. In semifinale la sfida alla coppia Nicolas Barrientos e Rafael Matos.