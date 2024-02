ATP Marsiglia, esordio sul velluto per Musetti: battuto in 2 set Marterer

SportFair

Una vittoria convincente all’esordio è quello che serviva a Lorenzo Musetti per iniziare al meglio l’ATP di Marsiglia. Il tennista italiano, numero 27 del ranking, ha sconfitto agevolmente il tedesco Maximilian Marterer in 1 ora e 48 minuti di gioco distribuiti su due set.

Primo parziale molto combattuto. Break e controbreak tra secondo e terzo game, poi tra settimo e ottavo. Musetti sventa due palle break per il 4-5 e trasforma il terzo set point utile su turno di battuta dell’avversario per il 4-6 finale. Più facile il secondo set nel quale il tedesco sventa 2 palle break al secondo game e altre 2 al sesto, salvo poi capitolare alla terza per il 2-4 che ne segna la resa. Musetti difende il servizio successivo e vince l’incontro 2-6 sul servizio avversario.