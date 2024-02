ATP Dubai, Sonego sorride al debutto: Nagal sconfitto in 3 set

SportFair

Se Lorenzo Musetti è uscito subito di scena al torneo ATP di Dubai, l’altro Lorenzo del tennis italiano, arrivato fino in finale nel doppio pochi giorni fa proprio col suo collega connazionale, ha staccato il pass per il secondo turno.

Stiamo parlando di Sonego: l’azzurro, numero 48 del ranking ATP si è imposto in tre set sull’indiano Sumit Nagal, numero 97 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-1 in oltre due ore di gioco. Il torinese se la vedrà ora con il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 1 e campione in carica.