ATP Doha, tonfo Sonego: eliminato al primo turno da Kotov

Continua il rendimento deludente di Lorenzo Sonego. L’italiano, numero 48 Atp, è stato eliminato a sorpresa da Pavel Kotov al primo turno dell’ATP Doha. Sonego continua a confermarsi in difficoltà sotto l’aspetto fisico e anche tecnicamente l’involuzione è preoccupante.

Sonego non entra in partita nel primo set e Kotov vince senza problemi 6-2. Nel secondo set partenza a razzo dell’italiano e 0-3 che sembra in grado di indirizzare l’incontro. Poi il russo inizia a giocare un tennis aggressivo, ribalta il risultato e chiude 7-5.