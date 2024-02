SportFair

Esordio amaro per gli italiani in campo al torneo ATP di Doha. Dopo Lorenzo Sonego, anche Lorenzo Musetti è stato eliminato al primo turno.

Musetti ha ceduto in due set a Zhang, in un match senza storia. L’azzurro, numero 26 del ranking ATP, non è riuscito a tenere testa al suo avversario 47° al mondo, arrendendosi in poco più di un’ora. La sfida è terminata col punteggio di 6-2, 6-0: una pesante sconfitta, che esce subito di scena dal torneo in corso sui campi in cemento della città del Qatar.