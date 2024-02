SportFair

Niente da fare per Flavio Cobolli all’ATP Delray Beach di tennis. Come da pronostico l’azzurro è stato sconfitto da Frances Tiafoe, un avversario molto quotato. La partita si è conclusa in poco più di un’ora a favore dello statunitense.

Nel primo set si registrano tre break (due a favore di Tiafoe) e lo statunitense vince 4-6. Nel secondo set non c’è storia, Tiafoe domina e vince 2-6. E’ finito il percorso dei tennisti italiani al torneo dopo l’eliminazione di Arnaldi.