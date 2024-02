ATP Buenos Aires, Alcaraz è troppo forte: Vavassori ko ai quarti di finale

SportFair

Si ferma ai quarti di finale il percorso di Andrea Vavassori all’ATP Buenos Aires. Il tennista italiano è stato protagonista di un primo set di altissimo livello contro Carlos Alcaraz, netto favorito alla vittoria. Il secondo set non è stato mai in discussione.

La partita si è conclusa in poco più di un’ora e 30 minuti a favore dello spagnolo. L’italiano gioca il primo set con coraggio e porta l’avversario al tie-break: Alcaraz non sbaglia e chiude 7-1. Nel secondo set non c’è partita e lo spagnolo chiude 6-1. Eliminato anche l’ultimo italiano dopo il ko di Darderi.