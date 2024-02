ATP Acapulco, Zverev eliminato al primo turno: Tsitsipas virtualmente in top-10

SportFair

Esordio amaro per Alexander Zverev al torneo Atp 500 di Acapulco. Il tennista tedesco, numero 6 del mondo e prima testa di serie, cede a sorpresa al connazionale Daniel Altmaier, numero 57 del ranking ATP, con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3 dopo due ore e 27 minuti.

La sconfitta di Zverev lascia ora Holger Rune il grande favorito per il titolo ad Acapulco. Dopo le partite della notte Tsitsipas torna virtualmente in top-10: con la sconfitta di Fritz di ieri e la vittoria del greco di oggi, per 6-3, 6-4, Tsitsipas fa virtualmente un balzo in avanti in classifica, tornando tra i migliori al mondo.

Per far diventare realtà questo ritorno virtuale in top-10, Tsitsipas dovrà avere la meglio sull’italiano Cobolli negli ottavi di finale.