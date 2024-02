ATP Acapulco, Cobolli e Arnaldi super! Splendide vittorie all’esordio

SportFair

Esordio da applausi per Arnaldi e Cobolli al torneo ATP di Acapulco. I due tennisti azzurri hanno staccato il pass per il secondo turno del torneo in corso sui campi in cemento della città messicana, superando due avversari tosti.

Arnaldi ha avuto la meglio, in 3 set, su Fritz, numero 10 al mondo: la sfida è terminata col punteggio di 6-4, 4-6, 6-3 dopo due ore e 37 minuti di gioco. L’azzurro, 42° del ranking ATP, agli ottavi sfiderà un altro statunitense, Shelton.

Anche Cobolli ha superato un rivale tosto: il romano 69° al mondo, ha bautto in rimonta, in 3 set, il canadese Auger Aliassime, 30° del ranking ATP. La sfida è terminata dopo un’ora e 58 minuti di gioco col punteggio di 2-6, 6-3, 6-2. Agli ottavi di finale Cobolli affronterà il vincente della sfida tra Safiullin e Tsitsipas.