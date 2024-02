Atletica, anno dei record per l’Italia: Sofiia Yaremchuk eguaglia il primato italiano nella mezza maratona

SportFair

È una stagione fantastica, è l’anno dei record e arriva anche quello della mezza maratona femminile. Sofiia Yaremchuk eguaglia il primato italiano di 1h08:27 alla Napoli City Half Marathon pareggiando il crono stabilito da Nadia Ejjafini oltre dodici anni fa, il 16 ottobre del 2011 a Cremona. Per la seconda volta in meno di tre mesi l’azzurra firma un record nazionale, dopo essere diventata primatista italiana di maratona con 2h23:16 a Valencia il 3 dicembre. La portacolori dell’Esercito toglie quasi mezzo minuto al personale, 1h08:56 nel 2022 a Pisa, sulla distanza dei 21,097 chilometri che è in programma nei prossimi Europei di Roma (7-12 giugno). Al traguardo la 29enne allenata da Fabio Martelli, già qualificata per la maratona delle Olimpiadi di Parigi, si piazza al secondo posto nella gara vinta dalla keniana Angela Tanui in 1h07:04 mentre finisce terza un’altra atleta del Kenya, Nancy Chepleting Meli, con 1h10:03.

Sulle strade di Napoli è il secondo record italiano nella mezza a due anni dal 59:26 di Yeman Crippa tra gli uomini nel 2022, primato della manifestazione eguagliato stavolta dal keniano Brian Kwemoi che si prende il successo proprio con il tempo di 59:26 seguito dai connazionali Antony Kimtai (59:45) e Benard Biwott (59:47). Ai piedi del podio il britannico Emile Cairess, quarto in un notevole 1h00:01. Rientro agonistico per Yassine Rachik (Fiamme Oro), bronzo europeo di maratona nel 2018, che torna a correre una mezza dopo oltre due anni e chiude in decima posizione con 1h05:14.