Atletica, Massimo Stano di nuovo papà: è nato Liam

SportFair

Il pollice in bocca, al traguardo delle prossime gare o sul podio, sarà anche per il piccolo Liam. Una nuova gioia per il campione olimpico della 20 km di marcia e già campione del mondo della 35 km Massimo Stano: tre anni dopo Sophie, è nato oggi Liam, secondo figlio del marciatore azzurro delle Fiamme Oro e di mamma Fatima Lotfi.

Le congratulazioni della FIDAL

Con una nota stampa il presidente FIDAL Stefano Mei, il Consiglio federale e tutta l’atletica italiana hanno mandato le più vive felicitazioni a Massimo, a Fatima e a tutti i familiari.