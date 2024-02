Atletica, assoluti indoor: super Andy Diaz e Weir, sorpresa Aurora Vicini

SportFair

Un’altra giornata importante per l’Italia dell’atletica: il 17,60 di Diaz nel triplo, il 21,69 di Weir nel peso, i successi nei 60 di Dosso (7.06) e di Ali (6.57), il record U20 dell’alto di Aurora Vicini (1,92) sono i risultati importanti di oggi.

Inarrestabile in pedana il triplista Andy Diaz (Fiamme Gialle), a un solo centimetro dalla sua migliore prestazione mondiale 2024, con Emmanuel Ihemeje (Aeronautica) che supera per la prima volta i diciassette in stagione (17,03).

Nel peso Zane Weir vince il duello con l’argento mondiale Leonardo Fabbri (Aeronautica) oggi secondo con 21,07. Lo sprint non delude le aspettative: Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre) si impone con un crono mai visto ai Campionati italiani, a soli quattro centesimi dal suo record italiano; Chituru Ali (Fiamme Gialle) scende a 6.57, si migliora di quattro centesimi e si assicura lo standard per i Mondiali indoor di Glasgow (1-3 marzo).

La sorpresa più bella è Aurora Vicini (Cus Parma), diciotto anni, capace nell’alto di superare di un centimetro il primato italiano U20 indoor di Alessia Trost che resisteva dal 2012 (1,91).