Atletica, al via gli Assoluti Indoor di Ancona: domani Iapichino e Furlani nel lungo

Sono 11 i titoli in palio sabato nella prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona. È il giorno del salto in lungo con la grande attesa per le prove di Larissa Iapichino (Atl. Firenze Marathon) e Mattia Furlani (Fiamme Oro): la gara femminile è in programma alle 13.35, quella maschile alle 15.10. Iapichino arriva dalla vittoria di martedì a Belgrado con lo stagionale di 6,68 e trova Dariya Derkach (Aeronautica) e Sveva Gerevini (Carabinieri), Furlani due settimane fa ha centrato il record europeo U20 indoor a Stoccolma con 8,08 e incontra il quindicenne Daniele Inzoli (Atl. Riccardi Milano 1946) già 7,62 sabato scorso ad Ancona.

Batterie e finali per gli ostacoli. Riflettori su Lorenzo Simonelli (Esercito) che nelle scorse settimane si è appropriato del record italiano dei 60hs con 7.50. Tra le donne c’è Veronica Besana (Fiamme Gialle) reduce dalla migliore prestazione italiana U23 con 8.05. Mezzofondo con il duello dei 1500 tra Pietro Arese (Fiamme Gialle) e Federico Riva (Fiamme Gialle) e al femminile con Gaia Sabbatini (Fiamme Azzurre), Giulia Aprile (Esercito) e Marta Zenoni (Luiss). Dal fronte pedane, anche l’asta con Elisa Molinarolo (Fiamme Oro), 4,63 due settimane fa a Stoccolma, e l’alto con Marco Fassinotti (Aeronautica), Stefano Sottile (Fiamme Azzurre) e Manuel Lando (Aeronautica). Marcia con Francesco Fortunato (Fiamme Gialle) nei 5000 su pista, Valentina Trapletti (Esercito) e Alexandrina Mihai (Fiamme Oro) nei 3000. Assegna il titolo anche la prova multipla femminile: pentathlon al via alle 9.15. Nel programma anche le batterie dei 400 e le prime quattro gare dell’eptathlon.

Dove vedere le gare degli Assoluti Indoor di Ancona

Gli Assoluti indoor di Ancona saranno trasmessi in tv su RaiSport sabato 17 febbraio dalle 15 alle 16.30 e domenica 18 febbraio dalle 15 alle 16.55. Negli stessi orari la trasmissione sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. Tutte le gare non coperte dalla diretta Rai andranno in onda, in streaming, su www.atletica.tv a partire dalle 9.15 di sabato e di domenica.