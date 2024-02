All-Star Game NBA 2024, convocazione italiana: c’è (di nuovo) Gianmarco Tamberi

SportFair

Ci sarà, ancora una volta, un po’ di Italia all’All-Star Game NBA. Nella serata dedicata ai vip, il Celebrity Game, Giamarco Tamberi scenderà in campo nella squadra di Stephen A. Smith al fianco di Metta World Peace. La sua schiacciata di 2 anni fa divenne virale, così come il suo modo di coinvolgere il pubblico.

L’annuncio social di Gianmarco Tamberi: sarà all’All-Star Game

“Sembra incredibile ma è successo davvero! Dopo 2 anni sono stato chiamato per vivere di nuovo quel sogno che avevo nel cassetto da piccolino… sogno che sembrava irrealizzabile visto che avevo scelto una strada completamente diversa. Sono grato a chi ha reso possibile tutto questo, a voi che mi avete sempre sostenuto e consentito di crescere a tal punto da rendere possibile l’impossibile… Calpestare il parquet con una palla a spicchi in mano nell’olimpo della pallacanestro è, e per sempre sarà, una delle emozioni più forti della mia vita. È ufficiale, per la seconda volta avrò l’onore di giocare l’Nba All Star Celebrity Game! 16 febbraio Indianapolis, non sto nella pelle, giuro, mi esplode il sorriso in volto al solo pensiero… E questa volta, non andrò solo per partecipare, voglio portare in Italia quel trofeo!!!“.