Abu Dhabi Desert Challenge: il salto mozzafiato di Rebecca Busi | FOTO e VIDEO

Un salto impressionante e un atterraggio altrettanto spettacolare. È quanto accaduto ieri durante il prologo della 33ª edizione della Abu Dhabi Desert Challenge, seconda tappa del Campionato Mondiale di Rally Raid, dove la pilota bolognese Rebecca Busi ha lasciato tutti con il fiato sospeso.

La Maverick Can Am X3 XRS RR guidata dalla Busi è rimasta sospesa in ari per alcuni secondi eseguendo un salto mozzafiato: il video, che potete vedere in calce all’articolo, è diventato virale sui social al punto da essere ribattezzato come una nuova “challenge” per la gara.

Rebecca Busi è impegnata nella sua prima Desert Challenge fino a sabato 2 marzo: al suo fianco il copilota Sergio Lafuente, che a gennaio l’ha accompagnata nell’avventura della Dakar.

