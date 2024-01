WWE 2K24: data di uscita, le 3 cover, Showcase e il ritorno di 4 match | FOTO

SportFair

Finalmente ci siamo. La 2K ha alzato il velo di mistero intorno a WWE 2K24, il nuovo videogioco di wrestling WWE che uscirà quest’anno. La compagnia americana ha rivelato diversi dettagli che hanno catturato l’attenzione dei fan: la data di uscita, le 3 cover che accompagneranno altrettante versioni del videogame, la nuova modalità Showcase e il ritorno di 4 match che non si vedevano ormai da diversi anni.

La data di uscita di WWE 2K24

Partiamo dall’informazione per eccellenza, quella che interessa a tutti i gamer. Quando uscirà WWE 2K24? Il videogioco verrà rilasciato il prossimo 8 marzo 2024. L’annuncio è stato dato sulla pagina social di 2K. Il videogame sarà disponibile per: PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. I possessori dell’edizione deluxe avranno un accesso anticipato di 3 giorni.

Le cover di WWE 2K24

Tre le cover per altrettante versioni del gioco. L’edizione standard avrà come cover star “The American Nightmare”, Cody Rhodes. Un omaggio alla superstar ritornata in pompa magna in WWE con tanto di main event a WrestleMania 2023. Anche il bonus pre-order riguarda alcune versioni di Cody Rhodes nel corso della sua carriera e del padre Dusty Rhodes, leggenda della WWE.

La deluxe edition è dedicata a due delle principali superstar femminili della compagnia. Si dividono la copertina l’iconica Bianca Belair e la ‘Mami’ più famosa del wrestling, Rhea Ripley.

L’ultima cover è dedicata ai 40 anni di WrestleMania. Una copertina che raccoglie diverse leggende del passato come Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin, Andre The Giant, The Rock, The Undertaker, Brock Lesnar, Bret Hart, Shawn Michaels insieme a superstar attuali come Triple H, John Cena, Roman Reings, Becky Lynch, Bianca Belair e Charlotte Flair.

Lo Showcase dedicato ai 40 anni di WrestleMania

La 2K ha annunciato che la modalità Showcase di quest’anno sarà incentrata sull’anniversario dei 40 anni di WrestleMania e permetterà di ricreare i match iconici di tutte le edizioni di WrestleMania dal 1985 a oggi.

Il ritorno di 4 match iconici della WWE

Fra le novità annunciate, particolarmente gradito il ritorno di 4 match a loro modo iconici nell’universo WWE:

Special Guest Referee Match : l’incontro con l’arbitro speciale, visto l’ultima volta in WWE 2K14

: l’incontro con l’arbitro speciale, visto l’ultima volta in WWE 2K14 Ambulance Match : l’incontro in cui è possibile fare a botte interagendo con l’ambulanza. Vince chi trasporta via l’avversario, esanime, all’interno di essa. Non si vedeva da Raw vs SmackDown 2010

: l’incontro in cui è possibile fare a botte interagendo con l’ambulanza. Vince chi trasporta via l’avversario, esanime, all’interno di essa. Non si vedeva da Raw vs SmackDown 2010 Casket Match : il mitico match con la bara che richiama l’Undertaker, Kane e diverse altre gimmick a tema. Non si vedeva da WWE 2K15

: il mitico match con la bara che richiama l’Undertaker, Kane e diverse altre gimmick a tema. Non si vedeva da WWE 2K15 Gauntlet Match: l’incontro in cui si affronta una serie di avversari, uno dietro l’altro: chi vince resta sul ring e affronta il prossimo finchè non ci sono più sfidanti. L’ultima volta era stato reso disponibile in WWE 2K14