WTA Brisbane, per Bronzetti è la prima vittoria del 2024: battuta Krueger

SportFair

Buona la prima del nuovo anno per Lucia Bronzetti. La giovane tennista italiana, numero 52 del ranking WTA, ha ottenuto il primo successo del 2024 sul campo in cemento del WTA di Brisbane. Bronzetti ha aperto la nuova stagione con una vittoria all’esordio nel torneo aussie contro l’americana Ashlyn Krueger, numero 78 al mondo.

Per Bronzetti è arrivata una vittoria in 1 ora e 59 minuti di gioco, con il punteggio finale fissato sul 6-4 / 7-5. Secondo turno complicato per la tennista tricolore che si troverà ad affrontare già nei sedicesimi Aryna Sabalenka, numero 2 al mondo e prima testa di serie del torneo.