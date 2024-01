Wrestling, Hulk Hogan eroico: ha salvato una giovane donna in un incidente stradale | FOTO

SportFair

Hulk Hogan eroe. L’ex wrestler professionista ha salvato una giovane donna in un incidente stradale domenica scorsa. Come raccontato da TMZ, Hulk Hogan ha assistito ad uno spaventoso incidente stradale ed è poi intervenuto per tirare fuori da una vettura ribaltata una ragazza di 17 anni ed un suo amico.

L’incidente è avvenuto a Clearwater, in Florida. Secondo quanto raccontato da TMZ, Hogan stava viaggiando di notte nel suo veicolo con la moglie Sky Daily e un amico , e hanno visto un’altra macchina attraversare diverse corsie per raggiungere un’uscita. Durante la manovra quest’ultima vettura si è scontrata con un’altra e si è ribaltata.

Hulk, Daily e il loro amico Jake si sono subito fermati, avvicinandosi all’auto ribaltata per valutare la situazione. Nell’abitacolo la giovane donna era cosciente ed è stata tirata fuori dai due eroei, che sono riusciti a togliere l’airbag. Poco dopo è arrivata un’ambulanza.

Per @TMZ, Hulk Hogan helped rescue a woman involved in a bad car accident. pic.twitter.com/VDYKiMRmIM — Andrew Ravens l WrestlingNews.co (@Andrew_Ravens) January 15, 2024