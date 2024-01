Wanda Nara, l’infedeltà ha un caro prezzo: il contratto milionario con Mauro Icardi

SportFair

Wanda Nara e Mauro Icardi sembrano aver ritrovato il loro equilibrio. Dopo una parentesi complicata, fatta di presunti tradimenti e rotture, la showgirl e imprenditrice argentina, fresca vincitrice dell’edizione italiana di Ballando con le stelle, ed il calciatore del Galatasaray, sembrano più innamorati che mai.

La fiducia, però, non è tornata al 100% e Wanda Nara ha deciso di fare un patto, firmato, col marito. La presunta infedeltà del calciatore con l’attrice China Suárez è stata un duro colpo per la modella, motivo per cui ha adottato delle misure… salate, per proteggere il suo rapporto con il padre delle sue due figlie.

Secondo il giornalista Jorge Lanata, Wanda Nara ha fatto firmare al marito un contratto da un milione di dollari per evitare possibili nuove infedeltà. Subito dopo aver festeggiato dieci anni di matrimonio, la conduttrice di ‘MasterChef Argentina’ suggella questo patto che implicherebbe che il giocatore le paghi diversi milioni di dollari in caso di tradimenti.