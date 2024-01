Tiro a segno, gli azzurri in Egitto con vista su Parigi 2024: i convocati

SportFair

La nazionale italiana seniores, dopo esser stata in gara con alcuni dei suoi tiratori nel Grand Prix 10m di Ruse (Slovenia), si prepara a volare alla volta de Il Cairo (Egitto) per vivere un appuntamento ancor più importante in un’annata che culminerà in estate nei Giochi Olimpici di Parigi.

Per l’evento sul suolo egiziano, che si terrà dal 26 al 31 gennaio, lo staff tecnico ha convocato 18 atleti: 8 specialisti delle gare di carabina e 10 specialisti delle gare di pistola. Di seguito l’elenco dei selezionati, di cui fra gli altri fanno parte Danilo Dennis Sollazzo, che è già in possesso del pass per le Olimpiadi, Sofia Ceccarello, Federico Nilo Maldini, Massimo Spinella e Paolo Monna, con quest’ultimo che ha vinto una splendida medaglia d’argento alle ultime Finals di Coppa del Mondo, tenutesi a Doha a fine 2023.

La squadra azzurra impegnata a Il Cairo

Carabina: Edoardo Bonazzi (G.S. Fiamme Gialle), Danilo Dennis Sollazzo (C.S. Carabinieri), Simon Weithaler (C.S. Esercito), Riccardo Armiraglio (G.S. Fiamme Oro), Lorenzo Bacci (G.S. Fiamme Oro), Sofia Ceccarello (G.S. Fiamme Oro), Barbara Gambaro (G.S. Fiamme Oro), Martina Ziviani (C.S. Esercito).

Pistola: Paolo Monna (C.S. Carabinieri), Luca Tesconi (C.S. Carabinieri), Federico Nilo Maldini (C.S. Carabinieri), Sara Costantino (G.S. Fiamme Gialle), Maria Varricchio (G.S. Fiamme Oro), Chiara Giancamilli (TSN Tivoli), Margherita Brigida Veccaro (C.S. Esercito), Riccardo Mazzetti (C.S. Esercito), Andrea Morassut (TSN Pordenone), Massimo Spinella (G.S. Fiamme Gialle).

La squadra nazionale sarà accompagnata a Il Cairo, dai seguenti tecnici dello staff: Roberto Di Donna (G.S. Fiamme Gialle – CT Pistola), Erriu Flavio (TSN Roma – Tecnico Pistola), Mauro Badaracchi (TSN Tivoli – Tecnico Pistola), Giuseppe Fent (C.S. Carabinieri – CT Carabina), Marco De Nicolo (G.S. Fiamme Gialle – Capo Tecnico Carabina), Maurizio Ballirano (TSN Jesi – Tecnico Carabina). Staff Sanitario: Alessandro Cutolo (Fisioterapista).

Roberto Di Donna, sulle prospettive della squadra azzurra a Il Cairo: “In generale la squadra sta bene, sia nel comparto di pistola che in quello di carabina. Andiamo in Egitto per iniziare col piede giusto la stagione. Per quanto riguarda la pistola, nello specifico, sappiamo che Monna e Maldini dovranno fare dei risultati di alto livello nella gara individuale a 10m per rimanere nelle prime posizioni del ranking mondiale e coltivare una possibilità in più di qualificazione olimpica. Poi c’è il comparto femminile, con Maria Varricchio che ha dimostrato buona competitività nel 2023, e quello di pistola automatica maschile da 25m: Mazzetti e Spinella hanno dato buone risposte negli allenamenti di queste settimane, ci aspettiamo che siano performanti anche in gara”.