Tennis, Arnaldi al secondo turno di Brisbane: fuori Giorgi e Bronzetti

La notte italiana porta con sè risultati contrastanti dall’Australia: sul cemento aussie arrivano una vittoria e due ko per i tennisti azzurri impegnati. Dopo il successo all’esordio su Fucsovics, Matteo Arnaldi accede al secondo turno dell’ATP di Brisbane: il numero 44 al mondo batte in 3 set lo slovacco Lukas Klein con il punteggio di 6-4 / 3-6 / 7-5.

WTA Brisbane: fuori Giorgi e Bronzetti

Brutte notizie in ambito femminile. Accoppiamenti difficili per le azzurre che si sono trovate davanti due ex campionesse Slam. Camila Giorgi è stata eliminata da Jelena Ostapenko, vincitrice in carriera del Roland Garros: la tennista lettone, numero 12 del ranking WTA, si è imposta 6-1 / 6-4.

Ancor più tosta la sfida per Lucia Bronzetti: dall’altra parte della rete, per la tennista azzurra, numero 52 della classifica femminile, c’era la numero 2 al mondo, Aryna Sabalenka, vincitrice degli Australian Open 2023. La bielorussa si è portata a casa l’incontro in 59 minuti con il punteggio di 6-3 / 6-0.