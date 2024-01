Tennis, ancora uno stop per Rafa Nadal: salta gli Australian Open, l’annuncio

SportFair

Rafa Nadal non parteciperà Australian Open. Lo spagnolo, che era già a Melbourne con l’intenzione di partecipare al torneo, torna in Spagna per ricevere le cure necessarie a seguito di un nuovo infortunio.

Nadal ha accusato un fastidio alla zona dell’anca durante il match contro Thompson nei quarti di finale del torneo ATP di Brisbane, al suo ritorno in campo dopo quasi un anno di stop. Adesso lo spagnolo tornerà a casa per riprendersi completamente e poter tornare alle competizioni.

L’annuncio di Nadal sui social

Con un post sui social network Nadal ha annunciato il suo stop: “ciao a tutti, durante la mia ultima partita a Brisbane ho avuto un piccolo problema ad un muscolo che, come sapete, mi ha preoccupato. Una volta arrivato a Melbourne ho avuto l’opportunità di fare una risonanza magnetica e ho un micro strappo in un muscolo, non nella stessa parte in cui ho avuto l’infortunio e questa è una buona notizia. In questo momento non sono preparato a competere al massimo livello di richiesta in partite da 5 set. Quindi sto tornando in Spagna per vedere il mio medico, farmi curare e riposare.

Ho lavorato duramente durante l’anno per questo ritorno e come ho sempre detto il mio obiettivo è essere al mio miglior livello in 3 mesi.

All’interno della triste notizia per me per non essere riuscito a giocare di fronte alla fantastica folla di Melbourne, questa non è una brutta notizia e restiamo tutti positivi all’evoluzione della stagione.

Volevo davvero giocare qui in Australia e ho avuto la possibilità di giocare alcune partite che mi hanno reso molto felice e positivo.

Grazie a tutti per il supporto e a presto! Rafa“, ha scritto il maiorchino.