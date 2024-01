Supercoppa Italiana, la finale sarà Inter-Napoli: Lazio ko 3-0

SportFair

Sarà l’Inter a sfidare il Napoli nella finale della Supercoppa Italiana di lunedì prossimo. All’Al-Awwal Stadium di Riad i nerazzurri superano 3-0 la Lazio.

A decidere la sfida i gol di Thuram al 17′, di Calhanoglu su rigore al 50′ e Frattesi all’87’. Tutto facile per i ragazzi di Inzaghi che dominano in lungo e in largo, concedendo poco o nulla agli avversari, mai davvero in partita.

L’Inter in campo oggi si è dimostrata perfetta, con una prestazione impeccabile. La squadra di Sarri nulla ha potuto contro i nerazzurri. In chiusura Immobile ha provato ad accorciare le distanze, con un gol della bandiera annullato però per un tocco di mano.

Inzaghi festeggia per una splendida vittoria e adesso lavorerà con la squadra per preparare al meglio la finalissima di lunedì col Napoli.