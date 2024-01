Spoelstra divorzia e riceve 120 milioni dagli Heat: perchè le due cose stanno facendo discutere

SportFair

Quando si dice “il timing perfetto“. Così perfetto da sembrare organizzato ad arte e che sta facendo molto discutere. Erik Spoelstra ha annunciato, negli ultimi mesi del 2023, il divorzio dalla moglie Nikki, ex cheerleader degli Heat, alla quale era legato da 7 anni di matrimonio. Spoelstra e Nikki hanno avuto tre figli insieme: Santiago (5 anni), Dante (3 anni) e Ruby (1 anno). Una separazione alla quale ha fatto seguito una ricca estensione del contratto che legherà il coach degli Heat alla franchigia per 8 anni a 120 milioni complessivi.

Erik Spoelstra e la moglie Nikki: il divorzio

La coppia si è separata consensualmente da circa 2 mesi. “Abbiamo preso la decisione difficile ma amichevole di presentare istanza congiunta per porre fine formalmente al nostro matrimonio – ha spiegato l’ex coppia in una dichiarazione congiunta al Miami Herald – Siamo entrambi grati per il nostro rapporto e rimaniamo pienamente impegnati a co-genitorialità dei nostri figli e a continuare a farne la nostra priorità condivisa. Apprezziamo il sostegno di tutti mentre passiamo alla fase successiva della nostra vita e vi ringraziamo per aver rispettato la privacy della nostra famiglia“.

Spoelstra, dal divorzio all’estensione contrattuale: la polemica

Dopo aver concluso le pratiche di divorzio, Spoelstra ha ricevuto un’estensione contrattuale dai Miami Heat. Un rinnovo da record che lo ha fatto diventare uno degli allenatori più ricchi della storia dell’NBA. Sui social si è aperta una discussione riguardante il timing dei due avvenimenti che è stato letto con una certa malizia: un rinnovo che arriva dopo il divorzio per evitare che il coach possa perdere una parte del denaro destinandola all’ormai ex moglie. Un’attenzione non di poco conto da parte della franchigia.

La reazione di Nikki Spoelstra

Nikki Spoelstra ha postato una storia Instagram nella quale ha risposto a un commento di social nella quale è stata accusata di aver fatto una “pessima scelta economica” lasciando il marito prima dell’estensione contrattuale.

“Lol. Affronterò questo commento NON perché riguarda le mie scelte di vita personali, ma perché si riferisce a un processo di pensiero generale che credo abbiano molte persone e con cui molte persone mi hanno molestato nel corso degli anni“, ha commentato Nikki.

“Secondo la società grossolana, ignorante e disinformata in generale, le donne non possono ‘vincere’. Le donne non possono essere sinceramente innamorate di qualcuno di successo. No, fingono e lo fanno per soldi. E se una donna sceglie di non stare con un partner di successo, a quanto pare, è un’idiota“, ha aggiunto.

“E no, non lo ignorerò. Ignorare (molestie) per anni ha compromesso la mia salute emotiva e le persone hanno bisogno di comprendere meglio come le loro parole possono influenzare gli altri. Non solo io. Ma le persone. Generalmente. Siate più gentili“, ha concluso.