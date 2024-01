Stanco ma felice, Jannik Sinner è tornato in Italia: tra poco l’incontro con Giorgia Meloni | FOTO

SportFair

Jannik Sinner è tornato in Italia! Dopo l’impresa australiana, il tennista azzurro, campione degli Australian Open 2024, è atterrato a Fiumicino.

Ancora un po’ provato in volto, un po’ per le fatiche e gli impegni, un po’ per il jet lag, Sinner ha comunque sorriso a tutti coloro che lo hanno accolto al suo atterraggio a Fiumicino.

Adesso Sinner incontrerà la premier Giorgia Meloni, per poi godersi un poco di relax in vista degli eventi dei prossimi giorni: la conferenza stampa di domani e l’incontro col Presidente Sergio Mattarella.