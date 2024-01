De Silvestro e Boscacci show! La coppia azzurra vince nella staffetta mista di Boi Taull

SportFair

Alba De Silvestro e Michele Boscacci trionfano nella staffetta mista che ha completato la tappa di Coppa del Mondo Boi Taull, sui Pirenei spagnoli.

La bellunese ed il valtellinese, coniugi nella vita, hanno preso in mano le redini delle operazioni nel corso della seconda delle quattro frazioni, per poi mantenere la testa fino al traguardo, tagliato da Boscacci dopo 33’52″08 di gara. Per lo sci alpinismo azzurro si tratta del secondo successo stagionale e segue il trionfo della stessa De Silvestro nello scorso fine settimana nel vertica di La Massara, sempre sui Pirenei.

Alle spalle della coppia azzurra, secondo posto per i padroni di casa Ana Alonso Rodriguez / Oriol Cardona Coll staccati di 6″02, con i francesi Emily Harrop / Baptiste Ellmenereich in terza piazza a 7″07.

Nella finale B vinta dai transalpini Celia Perillat-Pessey / Robin Galindo, terza e quinta posizione per le altre due coppie italiane che hanno saputo approdare all’atto decisivo: Lisa Moreschini / Robert Antonioli e Giulia Compagnoni / Luca Tomasoni hanno quindi colto il 15esimo e 17esimo posto complessivo.