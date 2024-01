Scandalo pandoro, Chiara Ferragni torna sui social: il messaggio ai fan

SportFair

Chiara Ferragni è tornata questa mattina sui social. Dopo 16 giorni dal suo ultimo post, datato 18 dicembre, col quale si è scusata per l’errore commesso, l’influencer ha pubblicato oggi un nuovo messaggio per i suoi follower.

“Mi siete mancati“, ha scritto in una prima Storia Instagram, con una sua foto e la domanda “come state?” rivolta ai suoi follower.

In una seconda Storia Isntagram, poi, Chiara Ferragni è tornata a parlare dopo la bufera per il caso pandoro e le attività di beneficenza, ringraziando chi le è stata vicina in questi giorni difficili.

Il messaggio di Chiara Ferragni

“Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perchè nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero”, ha scritto l’influencer.