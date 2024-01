La nuova Ride 17 e l’iniziativa, Saucony presenta The Marathumb Challenge: meno social più movimento

SportFair

Move your feet than your feed. Il lancio del modello Ride17 coincide con la campagna The Marathumb Challenge di Saucony: un’iniziativa volta ad invogliare il pubblico a passare meno tempo sui social network in favore di un sano movimento. Studi hanno infatti dimostrato che in un anno, in media, una persona scrolla i feed per una ‘distanza’ di circa 126km: 126km di video di gatti, duetti su TikTok, tweet arrabbiati, fake news, foto virali, Likes…

Ciò significa che con il pollice percorriamo idealmente 3 maratone all’anno. Con la campagna Move your feet more than your feed e il giusto alleato, il modello Ride 17 – versatile, leggero, dinamico e adatto a tutti – Saucony vuole incoraggiare le persone a prendersi una pausa dai social e trascorrere più tempo all’aperto, facendo una passeggiata o una corsetta. E passo dopo passo, chissà, arrivare davvero a correre una maratona.

Ogni anno nuovo inizia sempre con dei buoni propositi. Per questo motivo Saucony ha scelto di inaugurare l’anno con la campagna Move your feet more than your feed ed essere accanto a chiunque scelga di rinunciare anche solo a una manciata di minuti davanti agli schermi di computer e cellulari in favore di un po’ di movimento. Una corsa, una camminata sostenuta o anche semplicemente quattro passi all’aperto sono dei toccasana per il corpo e la mente, aiutano a liberare l’energia e lo stress e a rimettere in circolo emozioni positive.

Come ulteriore stimolo è stata creata un’applicazione dedicata, l’app Marathumb di AppStore, attraverso la quale sarà possibile sfidare se stessi e vincere voucher e premi esclusivi. Disponibile per iOS e Android a partire dal 17 gennaio 2024, l’app Marathumb Challenge misurerà la distanza percorsa confrontandola con la distanza percorsa ogni settimana. Spostandosi e muovendosi più lontano di quanto si scorre il feed si guadagneranno premi Saucony. Le sfide inizieranno lunedì 22 gennaio e dureranno per 6 settimane.

Nuova Ride 17, progettata per offrire comfort di lunga durata

Debutta la versione 17 di una icona della collezione Saucony, il modello RIDE, che si presenta oggi ulteriormente migliorato rispetto alla già straordinaria versione 16. Una scarpa molto amata perché estremamente versatile e dinamica, ideale per le corse e gli allenamenti quotidiani.

Comfort-first. Foam Superiority. Dynamic Fit. Queste, in sintesi, le chiavi vincenti dell’upgrade che ha interessato questo modello. Primo fra tutti la schiuma ammortizzante: per RIDE 17 il product team di specialisti di Boston ha optato per PWRRUN+, una schiuma a bassa intensità, minor peso, maggior ritorno di energia (provato il 10%), resistenza ai cambi di temperatura e molto durevole. In sostanza il meglio del meglio che si possa offrire. Anche la tomaia è stata interessata da notevoli miglioramenti con un approccio a 360° su estetica e costruzione: il mesh ingegnerizzato ha un design strategico e un look moderno per offrire comodità, protezione, leggerezza e traspirabilità su tutta l’interezza del piede che risulta così avvolto in un comfort totale.