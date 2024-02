Marc Gasol si ritira, sui social l’addio al basket giocato: “è il momento giusto”

SportFair

Marc Gasol ha annunciato il suo ritiro dal basket con un video sui social. “Il momento che tanto mi ha spaventato è arrivato. È ora di restituire tutto ciò che il basket mi ha dato. E’ il mio turno. Se avessi continuato a giocare sarebbe stato per le ragioni sbagliate. È il momento giusto per lasciare il basket“, ha affermato. “Voglio essere un padre, marito, figlio e amico migliore“, ha spiegato.

Marc ha preso la decisione di ritirarsi qualche mese fa, anche se ci pensava già dalla scorsa stagione. Ha riconosciuto che “in un certo senso” il suo tempo da giocatore si è concluso con i Lakers e che la sua ultima stagione e mezza a Girona gli è costata molto.

“È stato difficile per me arrivare alla fine della stagione. Ho interpretato l’ultima partita contro il Baskonia come l’ultima della mia vita. Ma arriva l’estate e il dolore se ne va…“, ha aggiunto Marc, che ha giocato la sua ultima partita a maggio dello scorso anno.

“Volevo ripartire da zero. Ecco perché nel 2014 ho creato l’Escola Bàsquet Girona Marc Gasol. Ora sono il presidente di un club dell’ACB e questo è il lavoro che svolgo dall’inizio dell’anno”, ha affermato ancora.

“Non cambierei un solo secondo di quello che mi è successo in questi vent’anni. Nemmeno la merda. Non ho nessuna spina conficcata in me. Sono molto fortunato“, ha concluso Marc Gasol, vincitore di un campionato col Barcellona, una EuroCup col Girona e un titolo NBA con i Raptors.