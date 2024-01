Quanto guadagna chi vince la Supercoppa Italiana? Il ricco premio in denaro

SportFair

La Supercoppa Italiana è un’occasione importante per le squadre che prendono parte alla competizione che, a partire da quest’anno, cambia formato. Saranno presenti, infatti, 4 team: il Napoli Campione d’Italia e la Lazio seconda in classifica; l’Inter vincitrice della Coppa Italia e la Fiorentina finalista perdente. In palio un trofeo che fa gola a tutti e non solo.

Dicevamo, occasione importante. Occasione per alzare un trofeo; occasione per esportare il proprio marchio in Arabia Saudita e in generale in un mercato in crescita e con grande fame di spot; occasione per mettersi in tasca un importante gruzzoletto.

Quanto guadagna chi vince la Supercoppa Italiana 2024

La Supercoppa Italiana mette in palio un importante premio in denaro per la squadra che trionferà a Riad. La squadra che tornerà a casa con il trofeo incasserà ben 8 milioni di euro. La squadra perdente in finale potrà consolarsi con un premio da 5 milioni di euro.