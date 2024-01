La promessa a raggi X della tifosa dell’Aston Villa: “nuda su Twitter se…” | FOTO

SportFair

L’Aston Villa, fondato nel 1874, ha vinto la sua ultima Premier League nel 1981 ed è attualmente secondo in classifica, a pochi punti dal Liverpool.

Quest’anno i giocatori dell’Aston Villa hanno una motivazione in più per far bene e cercare di vincere il titolo: la promessa a raggi X di Alexia Grace.

La promossa a Raggi-X di Alexia Grace

Famosa sostenitrice dell’Aston Villa, con alle spalle anche un debutto come pugile, Alexia Grace è una star di OnlyFans, dove guadagna oltre 400mila euro al mese.

“Il 2024 sarà l’anno in cui mi spoglierò su Twitter? Sì, se l’Aston Villa vincesse la Premier League”, ha promesso Alexia. In precedenza, Alexia Grace aveva offerto a Leon Bailey, calciatore dell’Aston Villa, di registrare un video per adulti con la sua compagna Elle Brooke.