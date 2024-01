Scandalo in NBA: Tristan Thompson sospeso per doping

SportFair

Un nuovo scandalo colpisce l’NBA. Tristan Thompson, giocatore dei Cleveland Cavaliers e commentatore televisivo ha ricevuto una sospensione per 25 partite dalla NBA per aver violato il programma antidoping della Lega.

Thompson, famoso anche per essere stato compagno di Khloe Kardashian, è risultato positivo a sostanze che migliorano le prestazioni sportive a veneficio, in particolar modo, dei muscoli e delle ossa.

Secondo la NBA nella sua comunicazione ufficiale, il veterano giocatore canadese è stato scoperto mentre utilizzava due sostanze proibite, ibutarmorem e LGD-4033, per migliorare le prestazioni sportive.

Queste sostanze vengono utilizzate solitamente per la crescita della massa muscolare e per il beneficio delle ossa, e compaiono frequentemente in discipline come il bodybuilding. Entrambi i farmaci sono proibiti dal nuovo CBA (Collective Bargaining Agreement, ovvero il contratto collettivo tra le 30 franchigie NBA e la NBPA).

La sanzione

Tristan Thompson ha ricevuto dunque una sospensione dal campo e dallo stipendio per 25 partite. La squalifica entrerà in vigore dalla giornata odierna.

Le sostante proibite assunte da Thompson

L’ibutarmorem consente la secrezione dell’ormone della crescita ed è un modulatore selettivo del recettore degli androgeni (SARM) e aiuta a migliorare la massa muscolare, la perdita di grasso, un recupero più rapido e una maggiore forza. LGD 4033 è un altro SARM per generare rapidamente massa muscolare, aumentare l’attività anabolica e la forza. Sono prodotti comuni nel bodybuilding… e disponibili quasi con un clic su qualsiasi portale.