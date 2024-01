NBA, insulti a Doncic: tifoso dei Suns allontanato dalla sicurezza | VIDEO

Luka Doncic furioso! Il cestista dei Dallas Mavericks ha avuto una serata complicata nella sfida contro i Suns, persa per 109-132. La star dell’NBA, che ha concluso la sua partita con 34 punti, ha dovuto fare i conti con un tifoso fastidioso.

Doncic, insultato di continuo da uno spettatore che indossava la maglia di Devin Booker, a referto con 46 punti, ha chiesto di allontanarlo dall’American Airlines Center.

Gli agenti della sicurezza hanno quindi espulso il tifoso dei Suns.

“Luka sei stanco! Metti il ​​culo sul tapis roulant!” , ha gridato il tifoso, secondo Tim MacMahon di ESPN. Il tifoso della squadra ospite era seduto due file dietro l’area stampa a metà campo, e i suoi commenti erano a portata d’orecchio di tutti i giocatori e gli arbitri in campo.

“Mi ha insultato per tutto il primo tempo. Non espellerei mai un tifoso. Pagano i biglietti. Ma ne avevo abbastanza“, ha spiegato Doncic nella conferenza stampa post partita.

Luka Doncic had a Suns fan ejected for yelling the following at him:

“Luka, you’re tired! Get your a** on the treadmill!”pic.twitter.com/Yxx6Whihtt

