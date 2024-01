Scandalo in NBA: l’ex campione Rajon Rondo arrestato, i dettagli

SportFair

Scandalo in NBA: è stato arrestato per possesso illegale di arma e marijuana ex campione della pallacanestro americana. Stiamo parlando di Rajon Rondo.

Il playmaker, due volte campione NBa, con i Celtics e con i Lakers, rispettivamente nel 2008 e 2020, è stato arrestato con l’accusa di possesso illegale di armi, marijuana e accessori per la droga.

La rete televisiva WDRB ha riferito che Rondo è stato arrestato domenica nella contea di Jackson (Indiana, USA) quando, dopo un’infrazione stradale, le autorità hanno perquisito il suo veicolo e hanno trovato una pistola e marijuana.

L’ex campione è stato rilasciato su cauzione.