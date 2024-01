NBA, Embiid ne segna 70! La stella dei Sixers nella storia: prestazione mostruosa contro San Antonio

SportFair

Joel Embiid nella storia! Il 29enne, alto 2,13 m, ha segnato 70 punti diventando il nono giocatore nella storia della NBA a segnare almeno 70 punti in una partita, superando il suo record personale.

Il classe ’94, nato a Yaoundè, in Camerun, ha portato la sua squadra, i Sixers, alla vittoria per 133-123 sui San Antonio Spurs con 23 su 39 nei tiri da 2, 1 su 2 nelle triple e 21 su 23 tiri liberi. “La mia mentalità è attaccare, dominare in attacco e in difesa, quindi stasera non è stato diverso“, ha dichiarato Embiid al termine della sua storica partita.

Joel Embiid, che ha ricevuto una fragorosa ovazione dal pubblico presente al Wells Fargo Center, è andato a referto con 18 rimbalzi, 5 assist, 1 recupero e 1 stoppata in 37 minuti, con una prestazione impeccabile.

Dopo questa fantastica partita da 70 punti, 18 rimbalzi e 5 assist, Joel Embiid è diventato l’unico giocatore nella storia della NBA insieme a Michael Jordan a segnare almeno 65 punti, 15 rimbalzi e 5 assist in una partita. Air Jordan segnò 69 punti, 18 rimbalzi e 6 assist nel 1990.

Con la prestazione di oggi Embiid supera Chamberlain e Iverson, stabilendo un nuovo record della franchigia. L’attuale record di Joel Embiid, che ha già segnato almeno 50 punti in otto partite, era di 59 punti nel 2022.

Una notte magica, resa ancora più speciale da una coincidenza da brividi; Joel Embiid ha segnato i suoi 70 punti nell’anniversario degli storici 81 punti segnati da Kobe Bryant con i Lakers il 22 gennaio 2006.

I giocatori che hanno segnato almeno 70 punti in una partita NBA

Kobe Bryant – 81 – 22/01/2006

Wilt Chamberlain – 78 – 08/12/1961

David Thompson – 73 – 9/4/1978

Wilt Chamberlain – 73 – 16/11/1962

Wilt Chamberlain – 73 – 13/01/1962

Wilt Chamberlain – 72 – 3/11/1962

Damian Lillard – 71 – 26/02/23

Elgin Baylor – 71 – 15/11/1960

David Robinson – 71 – 24/04/1994

Donovan Mitchell – 71 – 1/1/23

Devin Booker – 70 – 24/03/17

Wilt Chamberlain – 70 – 10/03/1963

Joel Embiid – 70 – 22/01/2024

