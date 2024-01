Napoli straripante: vince contro la Fiorentina e vola in finale di Supercoppa italiana

SportFair

Grande prestazione del Napoli nella prima semifinale della Supercoppa italiana contro la Fiorentina: la partita all’Al-Awwal Park di Riyadh si è conclusa sul risultato di 3-0. La squadra di Walter Mazzarri continua i progressi e si candida ad un ruolo da protagonista per la seconda parte di stagione. La Fiorentina è in leggero calo e dovrà cambiare passo dalle prossime partite.

Nei primi minuti la partita è equilibrata, poi il Napoli passa: bellissima azione con Kvara e Juan Jesus, l’attaccante Simeone supera in diagonale Terracciano. La Fiorentina ci prova con Beltran, ma il pareggio viene annullato per fuorigioco. Al 43′ rigore per la squadra di Italiano per un fallo su Ikone: dal dischetto si presenta proprio il francese ma il tiro è impreciso.

Il Napoli non rischia e nel finale dilaga con uno strepitoso Zerbin, autore di una doppietta fantastica. Finisce 3-0, il Napoli vola in finale e attende la vincente tra Inter e Lazio.