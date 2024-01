MotoGP, svelato il team Gresini 2024: Marc Marquez si presenta con il botto | FOTO

SportFair

E’ andata in scena la presentazione del team Gresini e la stagione in MotoGP si preannuncia apertissima con tanti piloti in corsa per la vittoria finale. La coppia formata da Marc Marquez e Alex Marquez è destinata ad infiammare il motomondiale.

Le parole del team manager Michele Masini: “l’obiettivo è migliorare passo passo, c’è un’energia incredibile, una spensieratezza e una voglia di fare. Abbiamo un pacchetto incredibile, ma crediamo che anche la parte umana sia fondamentale”.

Poi le dichiarazioni di Alex Marquez: “è tutto molto bello. Ho sempre creduto in questo progetto, in questa moto e in questo team. Non voglio mettere obiettivi, dobbiamo migliorare i risultati dell’anno precedente. Non avrò problemi a stare davanti a Marc, lui ha già vinto tanto…”.

Poi l’uomo più atteso, Marc Marquez: “sono contento di essere qui. E’ una bella sfida, sono contento ed emozionato. Voglio tornare a divertirmi. Gresini mi ha aspettato, la sfida è rischiosa, ma bella. Le aspettative sono alte, arrivo in Ducati e punto Bagnaia e Martin. Sono due anni che non vinco, devo avvicinarmi all’obiettivo”.