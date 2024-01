MotoGP – Novità e obiettivi, la Desmosedici GP ha una nuova carena: svelate le moto Ducati | FOTO

SportFair

L’attesa è terminata! Dopo il team gresini, che ha aperto le danze sabato con la presentazione delle moto e dei suoi piloti, oggi a Madonna di Campiglio è il turno della Ducati ufficiale. I campioni del mondo mostrano le Desmosedici con cui Bagnaia e Bastianini sfrecceranno in pista nella stagione 2024 di MotoGP. Barbara Pedrotti ha presentato l’evento di questa mattina, durante il quale sono state svelate le moto per il nuovo Mondiale di MotoGP e di Superbike.

Prima di togliere i veli alle moto gli uomini Ducati hanno parlato alla platea, tra soddisfazione, obiettivi e novità.

Claudio Domenicali, ad Ducati

“Benvenuti a questa seconda edizione di campioni in pista, sono contento ed emozionato di vedere la sala gremita, grazie a tutti gli appassionati che ci seguono da casa. Siamo a Campiglio, una location che condivide con Ducati valori molto importanti. Vedremo una cosa totalmente nuova in questo palco, abbiamo lanciato diversi video in cui la moto si è intravista, ma sarà un’anteprima mondiale, la presentazione di Ducati nel mondo del fuoristrada. Mi sono davvero emozionato quando ho visto le moto tutte insieme“, ha dichiarato l’amministrato delegato di Ducati Claudio Domenicali.

Gigi Dall’Igna, direttore generale Ducati Corse

“Il test di Valencia è sempre un po’ particolare, normalmente ci concentriamo sulle cose più al ungo termine, il motore, è importante fare le scelte giuste, il commento di Pecco era prevalentemente sul lato motore, siamo cresciuti tanto dal punto di vista della potenza, negli ultimi anni abbiamo fatto un po’ di fatica a migliorare la prestazione del motore, quest’anno penso che abbiamo fatto un piccolo step importante e Pecco l’ha sentito e quindi a fine giornata era contento. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, porteremo una carena visivamente diversa da quella degli ultimi anni, poi a Sepang vedremo se quello che sulla carta è bello e buono lo sarà anche in pista. Tutto questo è merito di una famiglia fantastica, un gruppo di lavoro fantastico. Non perdo occasione di ringraziare tutte le persone che mi affiancano e che rendono Ducati così speciale”, ha dichiarato Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, in riferimento alla soddisfazione e gioia di Bagnaia, campione del mondo di MotoGP, al termine della giornata di test di Valencia dello scorso anno.

Le moto

Come anticipato da Gigi Dall’Igna, le moto di quest’anno presentano una nuova carena. E’ questa la novità numero 1 delle Desmosedici GP per la stagione 2024 di MotoGP. Il rosso resta il colore predominante, con un tocco di nero e di bianco. La livrea, come sempre predominata dal colore Rosso Ducati, è stata impreziosita da un dettaglio grafico fluo che riprende la curva presente nel logo Ducati e che si ripresenta anche sulle carene della Panigale V4 R Superbike del team Aruba.it Racing – Ducati e sulle nuovissime moto da cross del Ducati Corse R&D – Factory MX Team, svelate sul palco insieme alle MotoGP. Il Campione del Mondo in carica Francesco “Pecco” Bagnaia è pronto a difendere il titolo ed il numero 1 sul cupolino della sua Desmosedici GP. Bagnaia sarà ancora una volta affiancato dal connazionale Enea Bastianini, al suo secondo anno insieme alla squadra ufficiale, mentre in Superbike, accanto alla Panigale V4 R con il numero 1 di Alvaro Bautista ci sarà la Ducati con il numero 11 del Campione del Mondo in carica Supersport Nicolò Bulega, al suo debutto nella categoria.

Le dichiarazioni dei piloti MotoGP

Francesco Bagnaia (#1, Ducati Lenovo Team)

“Sono davvero entusiasta di iniziare la mia quarta stagione insieme al Ducati Lenovo Team. Durante l’ultimo test a Valencia abbiamo ottenuto riscontri positivi dalla moto ed individuato una solida base per imbastire il lavoro di sviluppo per la nuova stagione. Perciò, non vedo l’ora di ritornare in pista per continuare da dove ci siamo interrotti. Sarà una stagione lunga ed impegnativa, ma siamo pronti ad affrontarla con lo spirito di sempre. Siamo una squadra affiatata e faremo del nostro meglio per cercare di riconfermarci Campioni ancora una volta”.

Enea Bastianini (#23, Ducati Lenovo Team)

“Il 2023 è stato un anno molto difficile e quindi spero di potermi riscattare in questa nuova stagione. Ci aspetta un 2024 sicuramente molto interessante. Anche se lo scorso anno ho preso parte solo a pochi Gran Premi, credo di avere imparato molto e cercherò di fare tesoro di questi insegnamenti nella nuova stagione. Credo molto nella mia squadra e sono molto fiducioso perché so che abbiamo a nostra disposizione un grande potenziale. Non vedo l’ora di tornare in pista e ricominciare”.

I piloti del Ducati Lenovo Team, insieme a quelli del team Aruba.it Racing – Ducati e del Ducati Corse R&D – Factory MX Team saranno presenti questo pomeriggio nel centro di Madonna di Campiglio, in Piazza Sissi, alle ore 17:00 per un saluto a tutti gli appassionati e tifosi accompagnati dall’intrattenimento offerto da Monster Energy.

Durante le due giornate di Campioni in Pista, oltre a godersi le spettacolari piste da sci della Perla delle Dolomiti, i piloti proveranno anche le emozioni sulle quattro ruote partecipando all’Audi Driving Experience sul laghetto ghiacciato di Madonna in Campiglio.