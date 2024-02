MotoGP – Regolamenti e novità, Ezpeleta non ha dubbi: “il Mondiale sarà molto più interessante”

SportFair

La stagione 2024 di MotoGP si avvicina sempre più. Molti team hanno già svelato le nuove livree per il Motomondiale al via a marzo e i piloti stanno sfrecciando in Portogallo per un’importante sessione di test.

Alla vigilia della nuova stagione, Carmelo Ezpeleta, CEO della MotoGP, è stato intervistato da Marca, per un approfondimento sui regolamenti e un commento su Marc Marquez.

“Marquez? Lui è un altro contendente. Che uno dei migliori piloti della storia non sia stato in grado di guidare per alcuni anni era ovviamente una riduzione. Valentino, che è stato bravissimo, ha avuto dei piloti molto più giovani di lui, Stoner, Pedrosa e Lorenzo, che si sono ritirati prima di lui. Ma lì siamo stati fortunati ad avere un pilota come Marc Márquez. E in mezzo a tutto questo ha anche un infortunio. I due Mondiali precedenti, che sono quelli del 2022 e del 2023, in cui Marc non è stato nelle condizioni di essere in testa, si sono praticamente conclusi entrambi all’ultima gara. Non c’è dubbio che la Coppa del Mondo sia molto interessante, che sarà ancora più interessante e che i miglioramenti che abbiamo apportato l’hanno resa più interessante“, ha affermato il boss di Dorna.

“Riduzione della cilindrata per limitare potenza e velocità? È del tutto possibile. Non è ancora stato risolto. Ogni cinque anni negoziamo con i costruttori, più che negoziare chiediamo la loro opinione e generalmente hanno parecchio in comune su tutte le cose. Se ci sono cose in cui non sono molto comuni, e abbiamo un criterio chiaro, facciamo la nostra proposta e ce la restituiscono. Sicuramente nel corso di quest’anno 2024 avremo completato la normativa 2027“, ha aggiunto.