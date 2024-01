Il mercato piloti e Marquez sulla Ducati, Ciabatti non ha dubbi: “lotterà per il Mondiale”

SportFair

La stagione 2024 di MotoGP si avvicina sempre più e tutti gli appassionati non vedono l’ora di scoprire cosa potrà fare in gara Marc Marquez a bordo di una Ducati.

Proprio dello spagnolo e del suo passaggio nel team Gresini dopo anni di fatiche in Honda, ha parlato Paolo Ciabatti, passato dalla MotoGP al cross per il team di Borgo Panigale.

Le possibilità di Marquez con la Ducati

“Marc si è comportato bene. Dovrà confermarsi anche nei prossimi test, ma in ogni caso la moto gli piace. È un pilota eccezionale, ha vinto sei titoli MotoGP e otto in carriera. È uno dei migliori nella storia del nostro sport. Forse Marquez sta calmando un po’ le aspettative, ma penso che si adatterà alla moto molto rapidamente. Lo hanno fatto anche altri piloti, che, pur avendo stili diversi tra loro, sono riusciti a salire sul podio e vincere gare. Sarà uno dei piloti in lotta per il Mondiale”, ha affermato Ciabatti ai microfoni di Marca.

Il mercato piloti

“I protagonisti più attesi non hanno contratti firmati per il 2025. Credo che la priorità della Ducati sarà rinnovarli, ma mi aspetto un mercato abbastanza aperto. Mi sembra difficile che tutti i piloti attuali possano restare con Ducati nel 2025. Anche Martin lo ha detto chiaramente: se non potrà entrare nella squadra ufficiale, valuterà se ci sono altre opportunità. Dipende dalla competitività di ciascun costruttore. Se si offre una moto vincente anche a chi non fa parte della squadra ufficiale, ci saranno più chance di essere scelto. Sarà interessante”, ha aggiunto.