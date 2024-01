Bagnaia, le concessioni e Marquez: “è giusto che si facciano dei rumors, ma…”

SportFair

Si è tenuta ieri a Madonna di Campiglio la presentazione del team ufficiale di MotoGP. Un evento in grande stile, durante il quale sono state svelate le moto per i Mondiali di MotoGP e Superbike, ma anche quelle del nuovo progetto off-road.

Al termine della presentazione i piloti sono stati protagonisti di una conferenza stampa, durante la quale hanno raccontato le loro sensazioni in vista della nuova stagione.

Tra gli argomenti trattati, ovviamente, c’è stato anche l’arrivo di Marquez nel Team Gresini, la moto che avrà a disposizione e ciò che potrà fare in pista.

La moto di Marquez

“La moto che guiderà è una moto che ha vinto l’anno scorso e migliore di quella che ha avuto nel 2023. Sarà un grande concorrente, fin dall’inizio, ma non sarà l’unico rivale. Vedremo, ma sicuramente sarà molto interessante. Io la vivo come una stagione normale alla fine. So che si deve sempre cercare di creare dell’hype intorno alle cose. E’ giusto che si parli e che si facciano dei rumors, ma quando inizierà la stagione credo che gli equilibri rimarranno i soliti. La differenza è che Marquez avrà una moto competitiva e penso che sarà veloce da subito, come è normale che sia”, ha risposto deciso ai media Francesco Bagnaia prima di aprire una parentesi anche su Jorge Martin, suo diretto rivale nel 2023: “non so se sarà ancora un rivale. È un rivale molto forte, è un grande concorrente. Tutti i piloti sono grandi concorrenti, vedremo, è presto”.

Gli obiettivi

“La scorsa stagione è stata complicata. Sono caduto cinque volte e sarebbe bene ridurre quel numero di cadute e cercare di essere competitivo fin dall’inizio. La moto dell’anno scorso poteva essere migliorata in alcuni aspetti e ho sofferto alcuni venerdì”, ha spiegato il due volte campione del mondo di MotoGP.

Le concessioni

“E’ vero che ne hanno bisogno, ma dal mio punto di vista non sarebbero dovute cambiare le condizioni per la Ducati. Non avrebbero dovuto ridurre i giorni di test della Ducati, o gli pneumatici e le wild card. Quindi, non l’ho capito, perché le concessioni per gli altri sono enormi, se consideriamo Honda e Yamaha. Per loro sarà sicuramente un bene. La Yamaha poi ha preso anche Max Bartolini e credo che sarà un grande passo avanti per loro. Dal mio punto di vista, avranno un grande vantaggio“, ha affermato Bagnaia sulle concessioni a Honda e Yamaha.