Morte Gigi Riva: le prime reazioni emozionanti dal mondo del calcio, da Capello a Sacchi

Iniziano ad arrivare le prime reazioni dal mondo del calcio dopo la morte di Gigi Riva, ex calciatore di Cagliari e Nazionale. Aveva 79 anni e la situazione è peggiorata dopo un malore. “Sono scosso e profondamente addolorato” per la morte di Gigi Riva. “Il calcio italiano è in lutto perché ci ha lasciati un vero e proprio monumento nazionale”. Lo afferma il presidente della Figc, Gabriele Gravina.

Poi il ricordo del ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, al Tg1: “è molto di più di rombo di tuono, piangiamo l’uomo, il professionista. Rappresentava un cacio di altri tempi. Il nostro compito è tenerlo in vita e che il calcio possa tenere quella dimensione umana. L’auspicio é che si possa concretizzare con l’inizio dei lavori dello stadio di Cagliari che sarà dedicato a Gigi Riva”.

I ricordi di Capello, Zoff e Sacchi

“E’ una giornata davvero triste, perdiamo uno dei simboli del calcio italiano, un giocatore fantastico e soprattutto un uomo vero, di una rettitudine unica, con la Sardegna nel cuore. E’ stata una fortuna averlo conosciuto”. Così all’Adnkronos Fabio Capello.

“Da calciatore è stato il più grande attaccante italiano della storia e uno dei migliori al mondo. Io ero un suo grande tifoso, poi ho lavorato con lui in nazionale, io ct e lui capo-delegazione e ho conosciuto un uomo ancora più grande del calciatore, una persona straordinaria. Se n’è andato via troppo presto, è un grandissimo dispiacere. Ha dato la vita per il calcio, dobbiamo essere tutti grati”. E’ invece il commento dell’ex ct della Nazionale Arrigo Sacchi.

“Perdo un grandissimo amico, abbiamo fatto una lungo percorso di vita insieme. Dal militare a tanti ricordi in nazionale. Una tristezza infinita, sono profondamente addolorato, non riesco a parlare”. Così all’Adnkronos Dino Zoff.