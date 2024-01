Messi e quella dedica… sexy! Janaina Prazeres omaggia la Pulce su Playboy | FOTO

SportFair

Janaina Prazeres e la dedica a Messi. Modella brasiliana, Janaina è finita sulla copertina di Playboy, dove è stata definita esempio ideale di perfezione femminile, grazie alle sue proporzioni corporee.

Bella e sensuale, Janaina condivide sui suoi profili social contenuti bollenti e ha di recente pubblicato una dedica speciale a Leo Messi.

La modella brasiliana ha voluto dedicare la sua copertina su Playboy al calciatore argentino.

La dedica a Messi

“Se la persona sulla copertina è la donna più perfetta del mondo, ho pensato che fosse giusto dedicarla al più grande giocatore dell’universo. La mia intenzione è onorarvi e oggi vi presento ciò che per me oggi è più prezioso, la prima copertina internazionale. Tu meriti!“, ha affermato Janaina.

“Messi è un bellissimo uomo e ha un portamento impeccabile in ogni occasione“, ha aggiunto.

Anche sui social, poi, Janaina ha dedicato dolci parole alla Pulce.

“Sono molto felice di condividere con voi questo momento, finalmente il mio Playboy materializzato. E la mia prima dedica è stata per una persona speciale, guardate! Dedica a Leo messi: Il mio intento è onorarlo e oggi regalo ciò che è più prezioso per me attualmente, la mia prima copertina internazionale. Te lo meriti! Grazie“, ha scritto su Instagram.