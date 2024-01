WWE Royal Rumble 2024, la match card: CM Punk, Cody Rhodes e non solo!

SportFair

Il primo Premium Live Event del 2024 è subito uno dei Big Four: la 37esima edizione della Royal Rumble è alle porte e si svolgerà al Tropicana Field di St. Petersburg (Florida), nella notte italiana fra sabato 27 e domenica 28 gennaio, dalle ore 2 del mattino. L’evento, disponibile sul WWE Network, apre un calendario di grandi appuntamenti in casa WWE e soprattutto la road to WrestleMania 40, il più grande evento dell’anno che si svolgerà sabato 6 e domenica 7 aprile. E forse, mai come quest’anno, c’è attesa per la Rumble.

La match card della Royal Rumble 2024

30-man Royal Rumble 2024: Tantissimi nomi candidati alla vittoria finale della rissa reale a 30 uomini. Un appuntamento che fa impazzire i fan fin dal 1988. Due uomini iniziano sul ring e ogni 90 secondi entra un nuovo atleta: vince chi rimane all’interno del quadrato dopo che gli altri 29 sono stati gettati sopra la terza corda. Il favorito numero 1 di questa Rumble sembra essere CM Punk: tornato in WWE quasi 10 anni dopo l’ultima volta, il ragazzo di Chicago cerca il Main Event di WrestleMania, l’unica cosa che manca alla sua strepitosa carriera. Ma occhio a Cody Rhodes, che vuole trovare un gran finale alla sua storia e vincere. Drew McIntyre è la scheggia impazzita, ma attenzione a possibili ritorni a sorpresa!

30-woman Royal Rumble 2024: grande hype anche per la Rumble femminile, soprattutto dopo il meraviglioso promo, durante Monday Night Raw, in cui Becky Lynch ha promesso a Rhea Ripley che la sfiderà a WrestleMania, con il titolo (che l’australiana detiene da un anno) in palio.

Fatal-4 way – WWE Undisputed Universal Championship: Randy Orton è tornato dopo 18 mesi e c’è un tripudio per il Legend Killer, intenzionato a diventare campione del mondo per la quindicesima volta. AJ Styles e LA Knight proveranno a strappare il titolo a Roman Reigns, ormai campione assoluto da più di 3 anni!

United States Championship: Logan Paul ha conquistato da qualche mese il suo primo titolo in WWE, ma Kevin Owens vuole zittire l’influencer per la gioia dei fan. Potrebbe essere un match spettacolare e incerto, in questo inedito assoluto fra i due.

Dove vedere il wrestling WWE in tv

Per vedere Raw, SmackDown e NXT e non perdere niente degli show settimanali, basta abbonarsi a Discovery+ e seguire le puntate in diretta o on demand. Per guardare i tre show con il commento in italiano di Luca Franchini e Michele Posa, basta seguire DMAX. Il primo passaggio di Monday Night Raw è ogni lunedì alle 23.15. Stesso orario, ma di martedì, per SmackDown. Il mercoledì, invece, è il turno di NXT.