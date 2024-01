SportFair

Brutto episodio durante Udinese-Milan, sfida valida per 21ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Stefano Pioli è reduce da un rendimento molto importante ed è in lotta per le zone altissime del massimo campionato italiano.

La partita si sblocca al 32° con un gol del centrocampista Loftus-Cheek. Poi la partita è stata interrotta. Il motivo? Il portiere Maignan è stato vittima di ululati dal settore bianconero e l’estremo difensore ha abbandonato la porta.