“Lavezzi in overdose”, nuovo ricovero? Ansia in Argentina: il figlio fa chiarezza

SportFair

Lo scorso 20 dicembre era circolata la notizia del ricovero di Ezequiel Lavezzi, portato in ospedale in Uruguay con un taglio all’addome e una clavicola fratturata. Inizialmente, le prime indiscrezioni parlavano di una lite familiare e di un presunto accoltellamento. La famiglia ha poi parlato di una caduta accidentale.

Nelle ultime ore è circolata, sempre attraverso i medi argentini, una nuova notizia riguardante le condizioni dell’ex Napoli: Lavezzi sarebbe stato ricoverato in ospedale per overdose.

Lavezzi ricoverato per overdose: le notizie dall’Argentina

A fornire ulteriori dettagli in merito alla situazione è stato il giornalista Luis Ventura: “Lavezzi è stato ricoverato all’ospedale Zabala (a Buenos Aires, ndr) e si trova al terzo piano in terapia intensiva. Solo la sua fidanzata è presente in questo momento. Un quadro che costringe la famiglia e le persone più vicine al Pocho a prendere dei provvedimenti su come deve vivere e come deve essere controllato“.

Il figlio di Lavezzi fa chiarezza sui social

In merito alla notizia resta lo stesso alone di mistero che aleggiava sul primo ricovero. Tomas, figlio di Lavezzi, è intervenuto su Instagram con una smentita: “mio padre sta bene ed è in cura, smettetela di inventare cose che non sono vere. Non è andato in overdose o niente di quello che dicono“.